Барнаульское отделение партии "Единая Россия" проведет опрос местных жителей на тему приоритетов развития города на ближайшие пять лет. Специальные пикеты пройдут в краевой столице с 20 по 24 апреля.
Барнаульцам предлагают ответить на вопрос, какой из партийных проектов: "Комфортная городская среда", "Безопасные дороги", "Эффективное коммунальное хозяйство", "Качественное медицинское обслуживание", "Забота о старшем поколении", "Спортивный Барнаул" и "Современная школа" важен именно ему и его семье.
Жители города также смогут оценить работу администрации Барнаула по уровню информирования о работе для улучшения жизни горожан.
Все анкеты будут изучены и представлены в Общественный совет по реализации проектов.
По мнению участника предварительного голосования "Единой России", директора Краевого штаба студенческих отрядов Александра Иванова, в данном опросе очень важно учесть мнение студентов и работающей молодежи.
"Проводя опрос населения, партия обязательно должна учесть пожелание молодых жителей города. Мы проведем сбор мнений в студенческих отрядах краевой столицы и обязательно представим их на общественный совет. Мое мнение — молодежь не только должна знать о партийных проектах, но и принимать в них активное участие", — отметит Александр Иванов.
Комментарии