Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Около 40 тысяч вышли на общегородской субботник в пятницу, 21 апреля, в Барнауле. Это примерно в два раза больше, чем во время Чистого четверга неделю назад.
По сообщению пресс-службы администрации краевой столицы, основные усилия были направлены на очистку газонов от прошлогодней травы и листвы, побелку деревьев, сбор и вывоз мусора, ликвидацию несанкционированных объявлений.
В городе был запланирован ряд экологических акций с участием общественности. В частности, аппарат администрации города вышел на очистку территории парка Центрального района, а городские комитеты работали на скверах Свободы, Пушкина, Цаплина и Демидовской площади. Депутаты и аппарат Барнаульской городской Думы трудились у Мемориала Славы.
К слову, именно в Центральный парк, чтобы проконтролировать ход субботника, приехал глава администрации краевой столицы Сергей Дугин.
Начиная с 20 апреля городской полигон ТБО принимает весь собранный мусор без оплаты. Акция по бесплатному приему санитарного мусора продлится до 27 апреля.
Пока же мы собрали для вас лучшие кадры того, как горожане вышли убирать город от мусора.
Комментарии
по заголовку думал революция началась,а тут субботник
А почему Дугин в пиджачке? Убирать-так горожане, аж 40000 человек, а денежку за уборку тем кто в пинжачках.