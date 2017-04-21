Фото: susanin.news
Продуктовые социальные ярмарки пройдут в пригороде Барнаула в субботу, 22 апреля, в трех районах, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Как сообщается, ярмарки будут работать с 10.00 до 14.00. Здесь жители краевой столицы смогут купить яйца, мясо птицы, масло растительное, колбасу, кондитерские изделия, рыбные продукты и многое другое.
Индустриальный район
микрорайон Новосиликатный – улица Новосибирская, 16в;
село Власиха — улица Сосновая, 1.
Октябрьский район
улица Титова, 9.
Центральный район
село Лебяжье – улица Центральная, 65а;
микрорайон Затон — улица Водников, 11.
Комментарии