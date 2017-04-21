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171 человек обратился в поликлиники Алтайского края с начала сезона с жалобами на присасывание клещей, из них 78 детей до 14 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
Что касается Барнаула, то здесь клещи укусили 18 человек, в том числе троих детей. В ведомстве поясняют, что у одного жителя Алтайского края подозревают сибирский клещевой тиф.
Большинство людей клещи укусили за городом — на дачах, в Горном Алтае. Сотрудники Роспотребнадзора подчеркивают, что опасными территориями Барнаула являются аллея на проспекте Космонавтов, район лесополосы на улице Солнечная Поляна, территория бывшего парка "Юбилейный", нагорная часть города, поселок Южный, село Власиха, село Лебяжье, Черницкое, Научный Городок.
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