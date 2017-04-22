Фото: wall-papers.ru
Грозы и тепло +23 градусов прогнозируют на территории Алтайского края в субботу, 22 апреля.
Согласно информации Гидрометцентра, осадки ожидаются в западных и южных районах края. Днем по региону температура составит +18...+23 градусов.
Ветер будет восточным пять-десять метров в секунду с усилением при порывах до 13-18 метров.
Читайте также: Жара под 30 градусов накроет Алтайский край 26 апреля
В Барнауле осадков не ожидается. Днем в краевой столице будет +19...+21 градусов. Ветер до десяти метров в секунду.
Комментарии