Фото: пресс-служба АГУ
Алтайскому государственному университету, который попал во вторую группу и не получил федеральных субсидий на создание опорного вуза, придется реализовывать программные мероприятия за счет собственных средств. Об этом Amic.ru рассказали у министерстве образования и науки Алтайского края.
Напомним, ранее Минобрнауки РФ опубликовало перечень из 22 учебных заведений, которые стали опорными вузами. Список разбит на две группы. В первую попали восемь университетов, во вторую, включая АлтГУ, 14. Вузы первой группы, как заявила министр образования России Ольга Васильева, получат мощную поддержку федерального центра. А вот вторым придется искать средства самостоятельно.
"В программе развития опорного вуза Алтайского государственного университета изначально предусмотрена широкая диверсификация источников финансирования. Основная часть программных мероприятий будет реализована за счет собственных средств АлтГУ, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности", — сообщили в министерстве образования и науки Алтайского края.
В ведомстве напомнили, что рамках мероприятий региональных программ "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие биотехнологий", "Развитие инновационного территориального кластера "АлтайБио", "Развитие малого и среднего предпринимательства", "Развитие туризма" и других. В их рамках вузом уже осуществляется проведение научных исследований по перспективным для экономики направлениям.
В министерстве уверены, что продолжится поддержка вуза в рамках нефинансовых мер государственной поддержки.
Между тем напомним, что ректор Алтайского госуниверситета Сергей Землюков, комментируя тот факт, что АлтГУ стал опорным вузом, отмечал: "Статус опорного университета – это не только фактор престижа, но и определенные гарантии сохранения контрольных цифр приема, аспирантуры и магистратуры. Что касается дополнительного финансирования, то мы надеемся на лучшее".
Изначально за получение статуса опорного вуза вместе с АлтГУ боролись алтайский политех и педуниверситет.
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