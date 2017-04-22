Фото: avito.ru
Дом площадью 600 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 70 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru. Жилье расположено на 1-ом Змеиногорском проезде.
"Продается красивейшая усадьба для ценителей уединения и умеренной роскоши в элитном поселке "барнаульская рублевка". Территория поселка под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Внутри поселка имеется современная детская площадка. Огороженная и благоустроенная территория с вековыми соснами, на которой размещен сам дом с верандой, SPA-зоной и с шикарным бассейном на улице", — отмечается в объявлении.
Также есть капитальный гараж на несколько автомобилей, большая наземная парковка; беседки и тренажерно-игровая зона.
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Автор объявления указывает, что особняк выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту. Предлагается с мебелью и встроенной техникой.
Комментарии
Ну че? Надо брать, денех тока нетути и не будет. 70 лямо, это ж у кого такие бабки завалялися?
весеннее обострение, не иначе! а чо не за миллиард продают свою избушку дачную...
Рынок (базар), размывающий понятия ценностей и каких-либо стандартов... Что ценить - хлеб, свободу творчества или теплый унитаз?
да вы здурели??? 600 квадратов!!!!!!!!! под детский сад экспроприировать!!!