Фото: pixabay.com
Правоохранители органы смогли установить личность человека, стрелявшего в приемной управления Федеральной службы безопасности по Хабаровскому краю,. Об этом пишет "ТАСС".
Выяснилось, что огонь открыл 18-летний юноша. Есть информация, что он состоял в неонацистской группе.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , молодой человек вечером в пятницу, 21 апреля, вошел в здание краевого УФСБ и, не пересекая зону технического контроля, начал стрелять по людям. В результате погибли двое — сотрудник спецслужбы и посетитель, гражданин одной из стран СНГ. Еще одного посетителя злоумышленник ранил. Самого стрелявшего ликвидировали.
Комментарии