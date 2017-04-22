Фото: mari-el.gov.ru
Пожароопасный сезон стартовал в Алтайском крае – губернатор региона Александр Карлин подписал постановление, установив датой его начала 21 апреля.
Как сообщают в краевом Минприроды, ввиду высокой пожарной опасности подразделения лесной охраны в настоящий момент приведены в состояние повышенной готовности, а дежурство на лесопожарных станциях ведется круглосуточно.
"Наблюдение за лесными массивами осуществляется непрерывно и одновременно по трем направлениям: с пожарно-наблюдательных вышек, с воздуха патрульными вертолетами Robinson, а также используются данные космического мониторинга", — уточняют в ведомстве.
Также отмечается, что в ряде районов края ожидается высокий класс пожарной опасности в зависимости от погодных условий – четвертый-пятый классы по ленточным борам, по Приобью и в предгорных лесах – второй и третий классы.
В Минприроды добавляют, что в 2016 году было ликвидировано 26 лесных пожаров на общей площади 57,17 гектара. Тогда пожароопасный сезон начался раньше — 16 апреля.
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