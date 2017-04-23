Фото: livejournal.com
Дожди и небольшое похолодание ожидается в Алтайском каре в воскресенье, 23 апреля.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, в первую очередь осадки прогнозируются в восточных районах. Дневные температуры составят +12…+17 градусов. Накануне, напомним, было теплее – до +23 градусов.
Ветер будет южным до 17 метров в секунду.
Читайте также: Жара под 30 градусов накроет Алтайский край 26 апреля
В Барнауле дождь прогнозируется в первой половине дня. Температура в краевой столице составит +12…+14 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
Комментарии