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Дожди и похолодание обещают в Алтайском крае 23 апреля

, ИА "Амител"
Дневные температуры в регионе в воскресенье не превысят +17 градусов

Фото: livejournal.com

Дожди и небольшое похолодание ожидается в Алтайском каре в воскресенье, 23 апреля.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, в первую очередь осадки прогнозируются в восточных районах. Дневные температуры составят +12…+17 градусов. Накануне, напомним, было теплее – до +23 градусов.

Ветер будет южным до 17 метров в секунду.

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В Барнауле дождь прогнозируется в первой половине дня. Температура в краевой столице составит +12…+14 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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