Фото: avito.ru
Пятикомнатную квартиру площадью 205 квадратных метров продают в десятиэтажном кирпичном доме в центре Барнаула за 16,8 миллиона рублей.
Как сказано в сообщении на сайте Avito.ru, дом находится по адресу: улица Короленко,70.
"Пятикомнатная квартира в тихом центре города — пересечение улицы Короленко и проспекта Социалистического. Дом сдан", — говорится в объявлении.
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Квартира продается под чистовую отделку.
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