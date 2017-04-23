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Аукцион на завершение строительства гаража, рассчитанного на 400 машиномест, объявило Главное управление МВД по Алтайскому краю – максимальная цена контракта составляет 45 676 800 рублей.
Источником финансирования данных работ выступает федеральный бюджет. Аукцион должен состояться 10 мая. Строительные работы предстоит выполнять по адресу: улица 10-я Западная, 26 – рядом находится краевая ГИБДД.
Срок завершения работ — не позднее 1 декабря 2017 года. В сопроводительной документации на сайте госзакупок отмечается, что указанный гараж на 400 машиномест предназначен для хранения и технического обслуживания ведомственных автомобилей.
"В здании гаража предусмотрено размещение: надземной автостоянки закрытого типа с перемещением автомобилей между этажами по однополосным закрытым встроено-пристроенным рампам (пандусам); ремонтно-профилактической зоны для легковых автомобилей; мойки для легковых автомобилей на шесть машиномест и грузовых автомобилей – на одно машин-место; встроенных административно-бытовых помещений и конференц-зала", — говорится в материалах закупки.
Комментарии
по 11250 руб за машино-место это вообще не дорого! Тут ведь ещё входят и места общего проезда, и кабинет завгара, и комната медработника, и дворницкая...и много ещё вспомогательных помещений, и центральное отопление с водой и канализацией.Наконец то Мы экономить научились!