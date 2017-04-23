Фото: yandex.ru/maps
Долгострой площадью 12 325 квадратных метров в центре Барнаула на проспекте Ленина, уже получивший среди горожан статус культового, продают за 42 миллиона рублей.
Как отмечается в объявлении на сайте Avito.ru, здание по Ленинскому проспекту, 122б реализует агентство "Миэль". В качестве концепции приобретателю этой недвижимости предлагается сдача в аренду торговых помещений, расположенных на первом и втором этажах, а также организация здесь доходного дома.
"Объект расположен в центре города в Железнодорожном районе в месте с хорошей транспортной инфраструктурой. Находящиеся рядом остановки общественного транспорта, объекты инфраструктуры, торговые центры обеспечивают достаточно высокий органический трафик", — сказано в сообщении.
Отметим, что это здание начали строить около 10 лет назад, однако в итоге оно так и не было завершено. Первоначально здесь предполагалось создать торгово-офисный центр.
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