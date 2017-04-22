Фото: orazvodah.ru
Федеральный окружной суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приговорил гражданина РФ Романа Селезнева, которого признали виновным в кибермошенничестве, к 27 годам тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Seattle Times.
Адвокат россиянина Игорь Литвак заявил, что судебное решение несправедливо и необоснованно, уведомление об апелляции собираются подать уже 24 апреля. Защитник напомнил, что на ее подачу отводится две недели.
Литвак добавил, что обсудит этот вопрос с Селезневым и будет действовать согласно желаниям россиянина. "Есть все основания для того, чтобы подать апелляцию", — подчеркнул он. Кроме этого, адвокат напомнил, что Селезнев сильно болен: он получил огнестрельное ранение в 2011 году во время теракта в Мароко, а также у него диагностирован гепатит.
По словам адвоката, 27 лет тюрьмы является большим сроком, однако он "меньше, чем можно было ожидать". Всего же Селезневу грозило 34 года тюрьемного заключения.
Агентство напоминает, что россиянина задержали американские спецслужбы 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день Селезнева доставили на остров Гуам, который является владением Штатов. Окружной суд Гуама отказал ему в освобождении и депортировал россиянина в Сиэтл (штат Вашингтон).
В августе минувшего года жюри присяжных признало Селезнева виновным по 38 из 40 выдвинутых против него пунктов обвинения в кибермошенничестве. Ему инкриминировались взломы баз данных около 200 компаний США.
ИА Regnum отмечает, что Роман Селезнев является сыном депутата Госдумы Валерия Селезнева.
Комментарии
Да чтобы сын депутата госдумы да хоть копеечку... Конечно, пытают, на дыбу вешают. В ласточку завязывают. Ну всё как у нас
А у нас бы отмазали.