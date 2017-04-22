Фото: lizaalert.org
Волонтеры "Лиза Алерт" начали поиски пропавшего без вести 21-летнего Юрия Шишкоедова, сообщается на форуме поискового отряда.
Последний раз жителя села Первомайское видели Алтайского края видели 18 апреля.
Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, у него среднее телосложение, светло-русые короткие волосы и голубые глаза.
Он был одет в сине-красно-белую куртку, светло-синее трико и синие кроссовки.
Также в сообщении подчеркивается, что Шишкоедов сутулится и имеет шрам под подбородком.
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