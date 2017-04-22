Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула обсуждают инициативу горожан, прибивших телефоны к столбу на ВРЗ. Соответствующая запись с фото появилась в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
"На ВРЗ теперь вся история развития телефонов на одном столбе!" — отметила автор сообщения.
На опубликованных снимках видно, что к столбу прибиты как современные смартфоны, так и старые кнопочные телефоны вместе с "раскладушками". Среди них оказалась даже Nokia 3310, отмечают в соцсети. Автор публикации добавила, что устаревшие гаджеты принадлежали ей и ее соседям.
В комментариях подписчики сразу же прозвали данный столб "памятником гоп-движению" в РФ, а также арт-объектом, символизирующим осознание зависимости людей от технологий.
Отметим, что данная инициатива вызвала интерес у большинства горожан, которые также решили приколоть свои старые гаджеты к данному столбу.
Комментарии
То чурбаны объявления (за деньги) расклеивают, то телефоны
Айфоны есть?