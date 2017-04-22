Фото: goodfon.ru
Российские бомбардировщики Ту-95 четвертую ночь подряд пролетают у берегов Аляски, пишет РИА Новости со ссылкой на канал CNN.
По его данным, в минувший вторник на перехват самолетов РФ подняли американские ВВС — два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Они сопровождали бомбардировщики до тех пора, пока те не покинули опознавательную зону ПВО. Подчеркивается, что самолеты США сопроводили российские Ту-95 в "профессиональной и безопасной манере".
В Минобороны РФ подтвердили, что два бомбардировщика действительно совершали воздушное патрулирование в районе Аляски, и их сопровождали истребители ВВС США. В ведомстве отметили, что полет проходил в соответствии с международными правилами, границы других стран нарушены не были.
В среду, передает канал, Ту-95 вновь облетели Аляску. На этот раз Штаты не стали поднимать самолеты на перехват.
Данные о бомбардировщиках РФ прокомментировали в Белом Доме. Там заверили, что президент США Дональд Трамп знает об этих полетах. Также в администрации главы страны подчеркнули, что данные действия не являются чем-то необычным, а сами Штаты тоже проводят патрулирования в международном воздушном пространстве, и это законно.
Комментарии
Бомбить то конечно обкакаются, но ведь могут сами по себе пи*дануться на их территорию (как с с "Адмирала Кузнецова"...
а как хорошо все начиналось, шампанское, Бося с Дедом в присядку плясали, эх...