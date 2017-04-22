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Проезжую часть на улице Горнолыжной в районе дома №71в по Змеиногорскому тракту перекроют с 24 апреля. Перекрытие начнет действовать с 8:00, сообщают в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.
Автомобилям запретят проезд по улице из-за проведения аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе. Подчеркивается, что он будет длиться более двух недель, до 21:00 10 мая.
Всех участников дорожного движения просят заранее выбирать маршруты объезда.
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