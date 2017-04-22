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Следственный комитет РФ опроверг возможность связи между нападением на приемную УФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске и деятельностью террористов, передает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя СК Светлану Петренко.
"У следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, которая якобы приписала себе это преступление", — цитирует ее агентство.
При этом следователи получили подтверждение, что совершивший нападение молодой человек был приверженцем неонацистских взглядов и исповедовал ненависть к людям других национальностей.
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Как уже сообщал портал Amic.ru, накануне, 21 апреля, в приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю вошел 18-летний юноша и открыл огонь по находившимся там людям. Среди жертв его нападения оказались сотрудник ФСБ РФ и один посетитель — гражданин одной из стран СНГ. Также сообщается, что второй посетитель получил ранения. Позже стало известно, что перед этим подозреваемый похитил в стрелковом клубе города карабин и два пистолета, застрелив инструктора.
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