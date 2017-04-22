Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Полицейские в Новосибирске задержали ранее не судимого 19-летнего молодого человека, переехавшего в город из соседнего региона и занявшегося сбытом наркотиков посредством "закладок". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.
Отмечается, что злоумышленник забирал оптовые "закладки" с синтетическими наркотиками и гашишем, затем фасовал их на более мелкие партии, которые прятал в тайниках в лесах Новосибирска и Бердска. Уточняется, что пакетики с наркотиками мужчина закреплял на ветках деревьев.
Подозреваемого поймали с поличным во время "закладки" в Калининском районе города. При досмотре полицейские изъяли у него два пакета с наркотиками общей массой 5 граммов.
В квартире злоумышленника полицейские нашли несколько пакетов с "синтетиков" массой 1,4 килограмма и упаковочный материал. Уточняется, что запрещенные вещества молодой человек хранил в пакете из-под продуктов на кухне под раковиной.
Эксперты отметили, что изъятых наркотиков хватило бы на 10 тысяч разовых доз, а их стоимость составляет 1 миллион рублей.
Также у подозреваемого при обыске изъяли 19 граммов гашиша.
В отношении молодого человека возбуждено дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. В данный момент юный наркодилер находится под стражей.
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