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Следователи возбудили дело против 26-летней жительницы Иркутской области, которая, чтобы успокоить своего четырехмесячного ребенка, напоила его водкой, разбавленной водой. В результате младенец умер от алкогольного отравления, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
В отношении женщины возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Отмечается, что у нее есть еще два маленьких ребенка, в отношении которых она лишена родительских прав. Также уточняется, что женщина состоит на контроле в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Киренского муниципального района.
В ходе расследования сотрудники СК дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов профилактики.
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