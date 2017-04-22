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Бийские полицейские установили личность несовершеннолетней местной жительницы, которая незаконно проникла в магазина и похитила продукты питания, передает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, подозреваемая разбила окно и проникла в торговое помещение, где похитила пять бутылок пива, несколько упаковок семечек и кексов.
Установить личность нарушительницы закона удалось с помощью камеры видеонаблюдения и неоспоримых улик, которые эксперты-криминалисты изъяли на месте преступления.
Правоохранители подозревают в совершении кражи 17-летнюю бийчанку, которая состоит на профилактическом учете органов внутренних дел за антиобщественное поведение. Отмечается, что подросток призналась в содеянном и написала явку с повинной.
Комментарии
ничего удивительного. Во если бы она залезла в библиотеку, да украла учебник математики за шестой класс, вот тогда было бы потешно.