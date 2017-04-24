Фото: all-russia.livejournal.com
Рабочая неделя в Алтайском крае начнется с дождей, сообщает региональный Гидрометцентр.
"В отдельных районах дождь, возможна гроза", — указывают синоптики. Дневные температуры составят +13…+18 градусов.
Ветер ожидается южный с переходом на западный, 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров.
В Барнауле в дневное время также прогнозируется дождь.
Температура в краевой столице составит +13…+15 градусов. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 метров в секунду с порывы до 17.
Комментарии
а у нас град идёт
со вторника до выходных и в субботу до +20, а на оставшиеся три дня 30-2 мая, днем до +5, дожди, ветер... вот такой прогноз