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Дом с камином, сауной и зимним садом продают под Барнаулом за 35 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 400 квадратных метров находится в поселке Фирсова Слобода

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 400 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 35 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

В объявлении отмечается, что дом находится в живописном тихом месте на закрытой территории с охраной и видеонаблюдением.

Коттедж выполнен в трех уровнях – два этажа плюс цоколь.  Имеется гараж на два автомобиля. Сделан евроремонт, декор.

На первом этаже находится большая гостиная с камином, кухня, гостевая комната, санузел и выход в гараж. На втором этаже расположены три спальни, кабинет, санузел, выход на балкон и в зимний сад.

В цоколе имеется комната отдыха, котельная, холодная кладовая и сауна с зоной отдыха.

На приусадебном участке площадью 16 соток имеется зона отдыха с камином, баня с комнатой отдыха и подсобное помещение.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.04.2017 07:12
- гость -

дайте больше фоток!!!

0  0
24.04.2017 07:23
- гость -

бесплатно ещё бы взял, а так нет

0  0
24.04.2017 08:46
гость

выглядит симпатично

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