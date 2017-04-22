Ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов" обойдется бюджету в 40 миллиардов рублей. Цена сделки уже согласована. Работы будут вестись заводе "Звездочка" под Мурманском.
"В сентябре "Звездочка" подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией "Адмирала Кузнецова", — сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Также названы предположительные сроки завершения ремонта — четвертый квартал 2020 года.
Крейсер "Адмирал Кузнецов" принимал участие в операции на территории Сирии. Корабль в составе эскадры вошел в зону конфликта. С палубы корабля было произведено около 400 боевых вылетов. СМИ подсчитали, что расходы на участие авианосца в операции достигли 10 млрд рублей.
Комментарии
это корыто старее поповской собаки. Сирии меньше урона нанесли, чем своих эропланов потопили Распилить 40ярдиков и в Индию на металлолом этот памятник Горбачёву