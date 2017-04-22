Фото: barnaul.org
Уровень воды в реке Обь, согласно данным на 8:00 субботы, 22 апреля, достиг 532 сантиметров над нулем водомерного столба. При этом критический уровень составляет 540 сантиметров, пишет пресс-служба администрации Барнаула.
Уточняется, что река прибавила семь сантиметров за сутки. Таким образом, Обь может достичь критической отметки уже к вечеру 22 апреля или к утру воскресенья, 23 апреля.
В пресс-службе добавляют, что в данный момент закрыт для движения любого вида авто и пешеходов Понтонный мост, а также проезд на остров Шубинский.
Напомним, что накануне водой были подтоплены 29 земельных участков, в жилых домах паводковой воды пока нет.
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