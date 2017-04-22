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Замглавы Минфина предложил облагать НДФЛ доходы от депозитов граждан

, ИА "Амител"
Замглавы ведомства Илья Трунин полагает, что данный все равно будет ставиться в политическом плане

Фото: asfera.info

Заместитель министра финансов Илья Трунин, который отвечает за налоговую политику, считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам, этот вопрос все равно будет ставиться, передает ТАСС.

Замглавы Минфина полагает, что в данном направлении необходимо идти, так как "не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе". "Я не могу найти рациональных объяснений", — сказал Трунин, добавив, что этот вопрос все равно будет ставиться в политическом плане.

Он также отметил, что не понимает, почему даже с зарплат ниже среднего - 20, 15 и 10 тысяч рублей — удерживается налог на доход физических лиц (НДФЛ), однако если человек получает 1 миллион рублей дохода по процентам, то не платит ни рубля налогов с данных доходов. "И если он [человек — ред.] имеет возможность держать такие суммы на депозитах, значит, это еще и какие-то сбережения", — добавил замглавы Минфина.

Трунин подчеркнул, что министерство пока не предлагает это официально, однако, вероятно, такие предложения возникнут во время налоговой реформы.

Сейчас, по закону, налогом облагаются доходы граждан, которые были получены по рублевым депозитам, если процентная ставка банка на 5 процентных пунктов превышает ставку рефинансирования Центробанка. При этом НДФЛ облагается лишь тот доход, который был получен от разницы между ставкой по депозиту и ставкой ЦБ плюс 5 процентных пунктов. По вкладам в иностранной валюте это положение действует при превышении ставки по депозиту 9% годовых.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.04.2017 19:41
Patriot

Нет слов! Совсем офонарели!!! Все жрут, жрут - нажраться все не могут. А ведь говорил один умный человек - даже очень большим ртом нужно откусывать помаленьку, а то подавишься.

Но, в словах господина Трунина промелькнула такая строчка: "однако если человек получает 1 миллион рублей дохода по процентам, то не платит ни рубля налогов с данных доходов" - вот с таких можно брать налог, так как в таком случае в среднем на вкладе у такого человека лежит примерно 12 500 000 руб., т.е. человек зажиточный.

А вот если бабушка/дедушка получает свои проценты на остаток 30 рублей в месяц (а таких в современной России у нас большинство), то с них еще за эту тридцатку тянуть 3,9 руб. себе в карман, то это я считаю сверхнаглость власти и хамство отдельных чиновников.

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