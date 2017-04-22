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Новосибирские следователи ведут проверку после сообщений СМИ о том, что восьмилетний мальчик провалился в двухметровую яму на тротуаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.
Уточняется, что школьник шел по асфальтированному району в Ленинском районе города, упал в яму и полностью провалился под землю. На мальчика осыпался грунт, поэтому он не смог выбраться из ямы самостоятельно, ребенку помогли прохожие.
В ходе проверки правоохранители установили, что инцидент произошел около 16:00 в среду, 19 апреля, текущего года. Следователи получили объяснения от ребенка и его мамы, которые сообщили, что яма находится рядом с их домом, а ее глубина составляет порядка двух метров.
В результате произошедшего школьник получил ушибы мягких тканей рук и ног. В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Также следователи дадут правовую оценку бездействию властей Новосибирска к обеспечению мер безопасности.
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