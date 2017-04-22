Фото: lizaalert.org
В Алтайском крае безвестно пропала 15-летняя жительница города Камень-на-Оби Екатерина Стариченко. Об этом сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".
Школьницу последний раз видели в четверг, 20 апреля.
Рост пропавшей девочки составляет 167 сантиметров, у нее худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.
Она была одета в черную кожаную куртку, серую кофту Adidas, синие джинсы и бело-голубые кроссовки. С собой у подростка находился серо-зеленый рюкзак.
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