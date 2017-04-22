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Памятник 32-му президенту Соединенных Штатов Франклину Делано Рузвельту открыли в Ялте (Крым). Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство пишет, что церемонию открытия приурочили к традиционному Дню улицы Рузвельта. По словам мэра города Андрея Ростенко, памятник установлен с учетом заслуг Рузвельта в сохранении мира в прошлом веке.
Бюст участника Ялтинской конференции был изготовлен еще в середине XX века скульптор из Севастополя Константин Кошкин. Он отдал бюст Ливадийскому дворцу, где в 1945 году встречались руководители СССР, США и Великобритании. Памятник долго хранился в запасниках, а в 2005 году его передали в дар гостинице "Бристоль", где был создан маленький музей бывшего лидера США.
Ростенко добавил, что открыть памятник предложила общественность, а он поддержал идею и поставил задачу полностью восстановить, а также сделать улицу Рузвельта "одной из самых уютных и желанных для прогулок".
Сын скульптора Сергей Кошкин заявил, что рад, что творение отца спустя 55 лет "обрело свое законное место на улице Рузвельта", добавляет "Интерфакс".
Это второй памятник Рузвельту в Ялте. В 2015 году рядом с Ливадийским дворцом поставили 10-тонный бронзовый монумент лидерам "большой тройки" работы Зураба Церетели, который воспроизвел сцену фотографирования Иосифа Сталина, Рузвельта и Уинстона Черчилля.
Напомним, что крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции проходила с 3 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце. В ней лидеры обсуждали вопросы послевоенного устройства мира.
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