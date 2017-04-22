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Паром Volcn de Tamasite судоходной компании Armas, который плыл на испанский остров Тенерифе со 140 пассажирами на борту, в пятницу, 21 апреля, врезался в пирс во время выхода из гавани города Лас-Пальмас-де Гран-Канария. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia.
По ее данным, столкновение произошло около 20:30 по местному времени. Команда судна не смогла управлять двигателями в результате неполадок в электрике парома, из-за чего он стал неуправляемым и протаранил причал.
В результате ЧП никто из находившихся на борту людей серьезно не пострадал, но пирс и паром получили значительные повреждения, пишет агентство.
В то же время РИА Новости сообщает о 13 травмированных пассажирах, пятеро из которых доставили в больницы. Остальных находившихся на судне людей компания-владелец парома разместила в отелях.
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