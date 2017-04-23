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Российский космонавт Геннадий Падалка, рекордсмен по суммарной продолжительности полетов в космос, написал заявление об отчислении из отряда космонавтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова.
По его словам, заявление Падалки рассмотрят на межведомственной комиссии примерно через две недели. Также Лончаков отметил, что в ЦПК не видят большой трагедии в уходе космонавта, ведь в текущем году был объявлен новый набор, кроме этого, в отряде много космонавтов, до сих пор не летавших в космос.
Данную информацию агентству подтвердил и сам Падалка. Космонавт добавил, что будет работать в отряде до 28 апреля. По словам Падалки, он вынужден уволиться, поскольку ему "надоело бездельничать". "Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет", — отметил он.
Падалка добавил, что готов отправиться в шестой орбитальный полет, чтобы установить новый рекорд по суммарному пребыванию в космосе — 1 тысяча суток, но его не назначают в экипаж.
Герой России полковник Геннадий Падалка родился в 1958 году в Краснодаре, в 1979 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова по специальности "командно-тактическая истребительно-бомбардировочная авиация". Первый полет в космос он осуществил 13 августа 1998 года. Всего же Падалка побывал в космосе пять раз и совершил десять выходов в открытый космос.
Ему принадлежит рекорд продолжительности пребывания в открытом космосе - 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды, который признала Международная авиационная федерация 15 апреля минувшего года.
Комментарии
с такой фамилией главное вовремя остановиться
всё верно . космоса у нас нет . полёты бессмысленны . так . времяпровождение . космос это удел передовых наций , а не встающих с колен раком . тут вам не СССР .