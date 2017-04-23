Воскресенье, 23 Апрель, 10:52

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,23
€ 60,32
Brent
$ 51,5
8°
Обь
541см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Рекордсмен по пребыванию на орбите Падалка решил прекратить полеты

, ИА "Амител"
В Центре подготовки космонавтов не видят большой трагедии в его уходе, так как объявлен новый набор

Фото: mos.news

Российский космонавт Геннадий Падалка, рекордсмен по суммарной продолжительности полетов в космос, написал заявление об отчислении из отряда космонавтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова.

По его словам, заявление Падалки рассмотрят на межведомственной комиссии примерно через две недели. Также Лончаков отметил, что в ЦПК не видят большой трагедии в уходе космонавта, ведь в текущем году был объявлен новый набор, кроме этого, в отряде много космонавтов, до сих пор не летавших в космос.

Данную информацию агентству подтвердил и сам Падалка. Космонавт добавил, что будет работать в отряде до 28 апреля. По словам Падалки, он вынужден уволиться, поскольку ему "надоело бездельничать". "Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет", — отметил он.

Падалка добавил, что готов отправиться в шестой орбитальный полет, чтобы установить новый рекорд по суммарному пребыванию в космосе — 1 тысяча суток, но его не назначают в экипаж.

Герой России полковник Геннадий Падалка родился в 1958 году в Краснодаре, в 1979 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова по специальности "командно-тактическая истребительно-бомбардировочная авиация". Первый полет в космос он осуществил 13 августа 1998 года. Всего же Падалка побывал в космосе пять раз и совершил десять выходов в открытый космос. 

Ему принадлежит рекорд продолжительности пребывания в открытом космосе - 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды, который признала Международная авиационная федерация 15 апреля минувшего года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

23.04.2017 09:05
- гость -

с такой фамилией главное вовремя остановиться

0  0
23.04.2017 10:24
гость

всё верно . космоса у нас нет . полёты бессмысленны . так . времяпровождение . космос это удел передовых наций , а не встающих с колен раком . тут вам не СССР .

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10:28
Режиссер Алексей Учитель закончил монтаж фильма "Матильда" 0
09:59
Минздрав предложил ограничить рекламу фастфуда и газировки 1
09:44
Что за праздник Красная горка и когда его отмечают в 2017 году? 0
09:28
СК возбудил дело на не пропустившего детскую скорую водителя в Москве 0
08:57
Олег Скрипка извинился перед пранкерами за слова о гетто для русскоязычных 2
08:29
Рекордсмен по пребыванию на орбите Падалка решил прекратить полеты 2
07:34
Полицейский гараж на 400 машин в Барнауле хотят достроить за 45 млн рублей 15
07:03
Пятикомнатную квартиру без ремонта продают в Барнаула за 16,8 млн руб. Фото 4
06:32
Дожди и похолодание обещают в Алтайском крае 23 апреля 1
06:01
Знаменитый долгострой в центре Барнаула пытаются продать за 42 млн рублей 2
23:16
Паром со 140 пассажирами врезался в пирс на Канарах. Видео 0
22:21
Памятник экс-президенту США открыли в Крыму 3
21:12
Годовалый мальчик выжил после падения из окна восьмого этажа в Новосибирске 0
20:18
Жители Севастополя простились с погибшим в Сирии российским майором 5
19:57
Девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле - очевидцы 2
19:28
Алтайские волонтеры ищут пропавшую без вести школьницу из Камня-на-Оби 0
18:59
Главный военный прокурор РФ Фридинский подал в отставку - СМИ 1
18:27
Восьмилетний мальчик провалился в яму на тротуаре в Новосибирске 1
17:56
Замглавы Минфина предложил облагать НДФЛ доходы от депозитов граждан 8
17:29
Дожди и грозы ждут жителей Алтайского края 23 апреля 1
16:59
Житель Алтайского края из мести украл у экс-возлюбленной паспорт и флешку 2
16:29
СМИ: канадские истребители сопровождали российские Ту-95 у берегов Аляски 3
15:59
Раненый при атаке на ФСБ в Хабаровске мужчина находится в реанимации - СМИ 2
15:41
Ремонт "Адмирала Кузнецова" обойдется бюджету в 40 миллиардов рублей 12
15:27
Восемь сантиметров до потопа: Обь в Барнауле у критической отметки 4
14:59
Посольство России в США заявило, что арест Селезнева является похищением 2
14:29
140 человек погибло в результате нападения талибов на базу в Афганистане 0
13:59
СМИ: "спецслужбы РФ" хотели внедриться в кампанию Трампа через Пейджа 2
13:29
Несовершеннолетняя бийчанка украла из магазина алкоголь и семечки - МВД 2
12:59
МВФ выдвинул Киеву условие для получения нового кредита 1
12:29
Младенец скончался в Иркутской области от алкогольного отравления 5
12:04
Остров сокровищ: как акция "Библионочь" в шестой раз прошла в Барнауле 1
11:52
Полицейские задержали новосибирца, развешивающего "синтетику" на деревьях 1
11:29
СКР опроверг связь между нападением на УФСБ в Хабаровске и терроризмом 7
10:58
Улицу Горнолыжную перекроют в Барнауле с 24 апреля для ремонта канализации 0
10:29
СМИ: бомбардировщики РФ в четвертый раз приблизились к берегам Аляски 3
09:52
Барнаульцы разместили "историю развития телефонов" на столбе. Фото 5
09:27
Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2017" 2
08:54
Волонтеры ищут безвестно пропавшего 21-летнего жителя Алтайского края 1
08:28
Сына депутата Госдумы Селезнева осудили на 27 лет тюрьмы в США - СМИ 13
07:34
Алтайские власти рассказали, где АлтГУ брать деньги для опорного вуза 2
07:03
Усадьбу со спа-зоной продают за 70 млн рублей в Барнауле. Фото 13
06:32
10 малоизвестных фактов о планете Земля 9
06:01
Пожароопасный сезон начался в Алтайском крае 0
05:08
Грозу и тепло до +23 градусов прогнозируют в Алтайском крае 22 апреля 0
04:12
Правила жизни по Ленину: учитывать момент и быть смелым в решениях 22
02:06
Чрезвычайное положение объявлено в Молдавии из-за сильнейших снегопадов 1
01:02
Клинт Иствуд определился со следующим фильмом 0
00:09
Кемерово, Новосибирск и Красноярск попали в топ-10 городов по угону авто 1
23:01
Песков прокомментировал слова о "преемнике" Путина 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.