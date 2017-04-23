Фото: dnepr.info
Лидер украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка во время телефонного разговора с пранкерами принес извинения за слова о необходимости создания "гетто" для русскоязычных граждан Украины, передает РИА Новости.
Звонок музыканту от лица главы МВД Украины Арсена Авакова сделали пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус.
"Я извиняюсь перед вами, перед всеми русскоязычными, людьми, которые на других языках разговаривают, я перед ними извиняюсь", — произнес Скрипка во время разговора по телефону.
При этом музыкант заявил, что его слова по "гетто" были произнесены в беседе со студентами в неформальной обстановке, добавив, что это была шутка "про людей, которые не учат украинский язык". Скрипка подчеркнул, что его позиция о необходимости поддержки украинского языка не изменилась.
Позже лидер "Воплей Видоплясова" на своей странице в Facebook прокомментировал беседу с пранкерами. Скрипка заявил, что речь позвонившего "Авакова" вызвала у него подозрения, но он продолжил вести беседу "с должным уважением", записав при этом часть разговора на диктофон. Музыкант подчеркнул, что организаторами розыгрыша являются люди, которые намерены "не дать украинскому языку занимать достойное место на Украине". При этом в сообщении Скрипка еще раз извинился за высказывание о гетто.
Агентство отмечает, что рассуждения музыканта о том, что граждане, которые не могут выучить украинский, обладают низким IQ и "социально опасны", из-за чего их необходимо помещать в гетто, вызвали негативную реакцию многих политиков и общества. Министр внутренних дел страны Аваков назвал слова Скрипки омерзительными. А представитель МИД России Мария Захарова предложила оформить высказывание музыканта в виде растяжек для "Евровидения-2017" и развесить их по всему Киеву от аэропорта Борисполь до Крещатика.
Комментарии
Глас Апостола Твоего Павла услышав глаголющ, мы юроди Христа ради, раб Твой, Христе Боже Андрее,юрод бысть на земле Тебе ради: темже память его почитающе, Тебе молим, Господи, спаси души наша.
09:01вот опять христонутый спамит -
сабаку мыл и тетеньку славил, опять в дурдоме вайфай
заработал!