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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как внедорожник в Москве не пропустил машину детской скорой помощи в субботу, 22 апреля, следствие ищет владельца иномарки, передает ТАСС со ссылкой на сайт столичного главка СК.
"Возбуждено уголовное дело в связи с воспрепятствованием проезда машины детской скорой помощи", — говорится в сообщении ведомства.
Агентство отмечает, что ранее возбудить дело из-за инцидента поручил глава СКР Александр Бастрыкин. Это произошло после публикации видео в СМИ, на котором видно, как водитель Mercedes мешает проезду машине детской неотложки, а затем останавливает авто и начинает выяснять отношения с водителем скорой.
Вечером в тот же день в Москве произошел еще один инцидент, связанный с противоправными действиями в отношении сотрудников скорой — в одной из квартир пьяный 35-летний мужчина напал на медиков, пытавшихся ему помочь. Мужчина повел себя агрессивно и начал бросать во врачей предметы мебели. В итоге работникам скорой были причинены телесные повреждения. Противоправные действия мужчины пресекли прибывшие на место происшествия полицейские.
По факту данного инцидента возбуждено дело по двум статьям УК — "Побои" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
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