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Минздрав предложил ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков. Данное предложение было представлено в доработанном варианте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Rambler News Service.
Документ предусматривает законодательно ограничить все формы рекламы продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, трансжиров, сахара или соли, которая в первую очередь направлена на детей, или в которой дети принимают участие. Речь идет о газировке, чипсах, фастфуде, шоколадных батончиках и колбасных изделиях.
Отмечается, что в первоначальном варианте стратегии ведомство предлагало ограничить время и продолжительность рекламы такой продукции на ТВ. В доработанном проекте данное предложение распространено и на другие формы рекламы.
Комментарии
Минздраааав, предложи , чтобы рекламу на тв показывали только между передачами, а не во время. ну задолбали эти рекламы, раз в неделю что-то хочется посмотреть, а они каждые 10-15 минут, разве это не вредно? На нервы капает. Мне лично они совсем не нужны, ролики, заставки, бегущие строки, как залепят экран, порой не поймёшь, что куда.