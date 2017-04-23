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Уровень воды в реке Обь за сутки поднялся на девять сантиметров и достиг отметки в 541 сантиметр над нулем водомерного столба, сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.
Уточняется, что данные приведены по состоянию на 9:00 воскресенья, 23 апреля.
Отметим, что критической отметкой, при которой река начинает подтапливать жилой сектор в Затоне, являются 540 сантиметров над нулем водомерного столба.
Тем не менее, в пресс-службе администрации отмечают, что подтопления жилых домов не зафиксировано, а въезд в микрорайон по-прежнему открыт. "Также функционирует Понтонный мост. Ведется постоянный мониторинг ситуации", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным на 21 апреля, в Затоне было подтоплено 29 земельных участков, воды в жилых домах не было. Всего же в крае, как сообщило вечером в субботу, 22 апреля, ГУ МЧС по региону, подтопленными остаются 641 приусадебный участок, в том числе 131 частный жилой дом, в которых живут 349 человек (61 из них — ребенок).
Комментарии
Понтонный мост не может эксплуатироваться в п.Затон, т.к. на него нет проекта и прокуратура не может найти владельца этого моста.