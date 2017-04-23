Фото: vk.com/barneos22
Серьезный пожар произошел в Барнауле вечером в субботу, 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В 17:47 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома и надворной постройки, находящихся на перекрестке улицы Антона Петрова и Матросова.
В 18:11 огнеборцам удалось локализовать пожар, а в 18:31 он был ликвидирован.
В борьбе с огнем участвовали 32 человека и девять единиц техники, подчеркивается в сообщении.
Официальных данных о возможных пострадавших в результате пожара нет, однако очевидцы отмечают, что видели машины скорой помощи на месте ЧП.
Один из свидетелей происшествия в комментариях в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте" сообщил, что сначала загорелась находящаяся во дворе баня, от нее пламя перекинулось на торговый киоск, после чего вспыхнул жилой дом. Пострадавших в пожаре нет, добавил он.
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