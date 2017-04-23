Фото: brositpitlegko.ru
20-летний житель Новосибирска вечером 21 апреля совершил разбойное нападение на киоск ради пачки сигарет, пишут "Новосибирские новости" со ссылкой на сообщество "АСТ-54" во "ВКонтакте".
Отмечается, что мужчина хотел заполучить сигареты, не заплатив для них. Для этого молодой человек сделал "розочку" из стеклянной бутылки и напал на киоск. Угрожая своим "оружием" 65-летнему продавцу, злоумышленник заставил пожилого человека отдать ему сигареты.
На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Они задержали грабителя и изъяли его добычу. Преступником оказался ранее судимым житель Кировского района.
В отношении него возбудили уголовное дело по факту разбоя. Теперь молодому человеку грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
Комментарии
Видимо нету у него той, Нашей, Стабильности!