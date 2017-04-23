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Действующее правительство Австралии "слепо копирует политику США", заявил неназванный представитель МИД КНДР. Дипломат обратил внимание на слова главы внешнеполитического ведомства Австралии Джули Бишоп, выступившей с осуждением ракетно-ядерной программы Северной Кореи, передает ТАСС.
В Пхеньяне назвали полнейшей чушью ее утверждения о том, что "справедливые меры КНДР по укреплению обороноспособности угрожают региональному и глобальному миру". В заявлении подчеркивается, что ситуация на Корейском полуострове "оказалась на грани войны лишь из-за враждебной политики Вашингтона в отношении КНДР".
По словам дипломата, Австрия "совершит суицид", если будет содействовать политике Штатов, которая направлена на "изоляцию и удушение КНДР".
Представитель северокорейского МИД подчеркнул, что "Австралия может оказаться в пределах досягаемости ядерных сил Пхеньяна".
Агентство напоминает, что ранее Бишоп осудила запуск КНДР баллистической ракеты и сообщила, что ее страна собирается расширить режим односторонних санкций против Пхеньяна.
"Австралия продолжит работу с друзьями и партнерами в регионе, чтоб противостоять угрозе со стороны Северной Кореи", — заявляла глава МИД Австралии, подчеркивая, что страна решительно поддерживает ограничительные меры Совбеза ООН и работает над расширением автономных мер.
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