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КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом - СМИ

, ИА "Амител"
В МИД КНДР отметили, что Австралия "слепо копирует политику Штатов"

Фото: cbsnews.com

Действующее правительство Австралии "слепо копирует политику США", заявил неназванный представитель МИД КНДР. Дипломат обратил внимание на слова главы внешнеполитического ведомства Австралии Джули Бишоп, выступившей с осуждением ракетно-ядерной программы Северной Кореи, передает ТАСС.

В Пхеньяне назвали полнейшей чушью ее утверждения о том, что "справедливые меры КНДР по укреплению обороноспособности угрожают региональному и глобальному миру". В заявлении подчеркивается, что ситуация на Корейском полуострове "оказалась на грани войны лишь из-за враждебной политики Вашингтона в отношении КНДР".

 

По словам дипломата, Австрия "совершит суицид", если будет содействовать политике Штатов, которая направлена на "изоляцию и удушение КНДР".

Представитель северокорейского МИД подчеркнул, что "Австралия может оказаться в пределах досягаемости ядерных сил Пхеньяна".

 

Агентство напоминает, что ранее Бишоп осудила запуск КНДР баллистической ракеты и сообщила, что ее страна собирается расширить режим односторонних санкций против Пхеньяна.

"Австралия продолжит работу с друзьями и партнерами в регионе, чтоб противостоять угрозе со стороны Северной Кореи", — заявляла глава МИД Австралии, подчеркивая, что страна решительно поддерживает ограничительные меры Совбеза ООН и работает над расширением автономных мер.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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