Фото: panoramio.com
Очевидцы вызвали спасателей на помощь, увидев сидящего на перилах на Октябрьском мосту молодого человека. К сотрудникам МАСС обратился проходивший мимо новосибирец, который испугался, что парень спрыгнет вниз, пишут "Новосибирские новости".
Уточняется, что звонок поступил спасателям около 20:30 в субботу, 22 апреля. Звонивший сообщил в представительство МАСС о возможной попытке суицида.
Спасателям понадобилось восемь минут, чтобы уговорить молодого человека спуститься. Работе наземного экипажа прикрывал водный экипаж МАСС. После того, как парень слез с перил, его передали полиции. Подчеркивается, что по словам самого молодого человека, он "просто гулял".
В то же время, как сообщают свидетели, они слышали, что парень шептал фразу "Мне не страшно".
Комментарии
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