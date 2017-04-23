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Глава ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров отчитался о своих доходах за прошедший год. Из размер составил 172,9 миллиона рублей, передает ТАСС со ссылкой на сайт РЖД.
Данная сумма складывается из дохода по основному месту работы и из других источников. При этом по итогам 2015 года Белозеров отчитался о доходе в размере 86,2 миллиона рублей — таким образом, он вырос в два раза.
В материалах говорится, что собственного движимого и недвижимого имущества у главы РЖД нет. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в российской столице площадью 193 квадратных метра.
Общий доход жены Белозерова за минувший год равен 22,8 миллиона рублей, которые она заработала по основному месту работы и от вкладов в банках и ценных бумаг. В ее собственности находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра и машиноместо площадью 14,4 квадратных метров. Супруга руководителя компании владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.
У несовершеннолетней дочери Белозерова тоже нет имущества в собственности, а также дохода.
Напомним, в апреле о своих доходах уже отчитались первые лица РФ, сотрудники администрации Кремля, правительство, а также парламентарии. Согласно опубликованным данным, российский лидер Владимир Путин за 2016 год заработал 8,86 миллиона рублей, а премьер-министр Дмитрий Медведев - 8,586 миллиона.
Комментарии
Российские железные дороги» (РЖД) могут закончить 2017 год с убытком в 142,4 млрд руб. Таков прогноз самой компании, который был сделан для межведомственной рабочей группы, вчера ее заседание провел зампред правительства Аркадий Дворкович. В 2017 году РЖД прогнозирует продолжение негативных тенденций в перевозках: низкодоходных грузов (уголь, нерудные материалы) будет больше, пробег порожних вагонов увеличится.
РЖД предлагают дополнительно индексировать тарифы в 2017 году: на контейнерные перевозки и перевозки в полувагонах грузов 1-го и 2-го класса — на 4,2%, для грузов 3-го класса — на 2,2%, для порожнего пробега — на 2,75%. Если и такая мера не будет принята, компания предлагает индексировать тариф за порожний пробег на 10%. (Сейчас убыток РЖД от перевозки порожних вагонов — 63,5 млрд руб. в год.). Еще 40 млрд руб. принесет изменение в тарификации нефтяных грузов.
Хапуги...