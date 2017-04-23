Фото: barnaul.org
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин совершил традиционный рабочий выезд в субботу, 22 апреля, во время которого посетил требующие внимания объекты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сити-менеджер посетил мост через Барнаулку на проспекте Ленина и отметил, что проведенные работы по берегоукреплению сделали свое дело: мостовые конструкции находятся в безопасности. Также отмечается, что после того, как место будет благоустроено, набережная реки станет любимым местом горожан.
В пресс-службе добавляют, что погода в 2017 году позволила дорожникам раньше начать ремонт магистралей с применением горячего асфальта. Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев рассказал Дугину о ходе работ, в частности, о ремонте участка на перекрестке проспект Ленина — улица Аносова, а также ремонте на улице Попова от улицы Энтузиастов до Павловского тракта, где ведется замена бордюрных блоков и фрезерование старого асфальта.
Также глава администрации посетил лотки для торговли продукцией собственного производства, установленные на улице Северо-Западной, где пообщался с пенсионерами. В ходе беседы он пообещал установить подобные лотки и в других местах.
"На контроле служб Барнаула и паводковая ситуация в поселке Затон. На понтонном мосту совсем недавно провели работы по укреплению ограждений пешеходной зоны. На сегодня из-за подъема уровня воды мост остается важной переправой между двумя частями поселка. Жители выразили благодарность Сергею Дугину за работу по созданию комфортных условий", — добавляют в пресс-службе.
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Отмечается, что на ярмарке выходного дня в Затоне сити-менеджер пообщался с единственным ветераном Великой Отечественной войны, который живет в поселке, Сергеем Тихомировым. 15 апреля он отметил свой 95-летний юбилей. Уточняется, что на ярмарке ветеран с супругой закупали картофель. Во время беседы ветеран рассказал Дугину о пережитых моментах войны и попросил сохранить для потомков память о подвиге солдат. Глава администрации заверил Тихомирова, что его воспоминания, которые были переданы в территориальное управление Затона, обязательно дойдут до читателя.
Комментарии
Теперь дедок год руки мыть не будет... С великим пообщался...