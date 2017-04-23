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СК: два человека погибли при обвале шахты в Челябинске

, ИА "Амител"
Обвал породы произошел на глубине 700 м. На поверхность были выведены 166 человек

Утром, 23 апреля, при проведении работ в шахте "Центральная" ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" получили смертельные травмы двое рабочих предприятия, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. Трагедия произошла в Пластовском районе Челябинской области

В результате обрушения породы на золотодобывающей шахте погибли два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

Также под завалами находился еще один рабочий. Его доставили в лечебное учреждение.

В администрации губернатора Челябинской области заявили, что о причинах обвала говорить рано. "Нужно дождаться выводов, которые сделают специалисты Ростехнадзора. Детали чрезвычайного происшествия губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, которому доложили об этом происшествии, будут рассмотрены в понедельник, по результатам чего могут появиться дополнительные решения",— сказал ТАСС пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Обвал породы произошел на глубине 700 м. На поверхность были выведены 166 человек.


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Комментарии

23.04.2017 15:20
- гость -

а что по воскресеньям они работают?

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