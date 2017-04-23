Фото: youtube.com
Жительница Владивостока за рулем Mercedes Benz не справилась с управлением и протаранила припаркованные вдоль дороги машины, повредив 11 из них, сообщает в воскресенье, 23 апреля, ТАСС со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Уточняется, что пострадавших в результате ДТП нет, машины получили механические повреждения.
Согласно результатам освидетельствоания, алкоголя в крови девушки не было. Стаж ее вождения на момент аварии составил два года, ранее ее за нарушение ПДД к ответственности не привлекали.
В данный момент полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
В сообщении об аварии в Instagram приводится комментарий виновницы аварии. Она рассказала, что причиной ДТП стала выбежавшая на дорогу кошка. Чтобы не задавить животное, автомобилистка вильнула влево, сбила зеркало заднего вида у припаркованного Toyota Harrier, а затем врезалась в Renault Koleos и Kia Morning, после чего у Mercedes отлетело заднее колесо и неуправляемый автомобиль протаранил еще восемь припаркованных авто.
В конце иномарку развернуло посреди дороги.
Комментарии