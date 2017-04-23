Фото: vk.com/barneos22
Столкновение Toyota Avensis и Nissan X-trale произошло в столице Алтайского края вечером в субботу, 22 апреля. Об этом сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Отмечается, что жертв среди находившихся в салонах машин людей нет. Однако, судя по опубликованным снимкам, сами автомобили получили значительные повреждения, а Nissan в итоге перевернулся на бок.
Уточняется, что авария произошла на перекрестке улица Кавалерийская — Веры Кащеевой.
В комментариях один из подписчиков сообщества рассказал, что виновником аварии стал водитель Nissan, который двигался по второстепенной дороге и не пропустил Toyota, водитель которой не успел отреагировать на ситуацию. Мужчина за рулем Nissan попытался избежать столкновения, однако в результате перевернулся.
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