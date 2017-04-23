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Бойцы армии Сирии разгромили крупный форпост бандформирований, находившийся в городе Хальфая на севере провинции Хама. Кроме этого, правительственные войска освободили восемь населенных пунктов, которые расположены в его окрестностях, пишет ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
По словам представителя военного командования, солдаты во время операции ликвидировали сотни террористов, уничтожили три танка и 38 военно-транспортных средств, а также склады с оружием и боеприпасами.
Портала "Сурия аль-Эн" сообщает, что под Хальфаей убит главарь экстремистской группировки "Джейш аль-Изза" Али Джамаль ас-Сабаа, выступавший союзником "Джебхат ан- Нусры" (террористическая организация, запрещена в России).
Агентство напоминает, что 20 апреля войска Сирии заняли город Тейбат-эль- Имам, который был захвачен бандами "Ан-Нусры" в октябре 2016 года. В их руках остается еще ряд населенных пунктов — Морик, Эль-Масасна и Злакият, откуда террористы пытаются перебросить подкрепления к Хальфае.
Комментарии
Молодцы. Давно пора.
как то по кую ...
Что-то завоёвывают, где-то побеждают, а конца и края не видать.....