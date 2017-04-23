Фото: The Telegraph
Шубу, в которой свыше 100 лет назад спаслась 33-летняя пассажирка "Титаника" Мэйбел Беннетт, продали на аукционе в субботу, 22 апреля. Ее итоговая стоимость составила 150 тысяч фунтов стерлингов, пишет Life со ссылкой на The Telegraph.
К лоту была приложена пояснительная записка, в которой было сказано, что в ночь с 14 на 15 апреля, когда корабль начал тонут посреди Атлантики, Беннет, пассажирка первого класса, при выходе из каюты накинула на себя поверх сорочки шубу из меха ягнёнка. В той же одежде она села в шлюпку под номером 5. В итоге леди спаслась, прожила долгую жизнь и скончалась лишь в 1974 году на 97-м году жизни.
Шуба досталась по наследству племяннице Беннет еще в 1960-е, когда пожилая хозяйка не смогла носить тяжелую вещь. В 1999 году дальние родственники пассажирки "Титаника" продали манто на выставке в США.
В итоге через почти 20 лет шуба оказалась в Англии, в графстве Уилтшир, где и ушла с молотка. За предмет гардероба предполагалось выручить от 50 до 80 тысяч фунтов стерлингов, однако покупатель решил заплатить в два раза больше.
Комментарии
Дороговато за мутоновую шубейку 130- летней давности......
избавились пока моль не сожрала