Фото: gorodkirov.ru
В Алтайском крае в понедельник, 24 апреля, ожидаются дожди с грозами и минусовая температура, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, ночью в западных районах края местами пройдет дождь, температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла, при этом в восточных районах при прояснении возможно похолодание до -3. Днем в отдельных районах Алтайского края также будет идти дождь, возможна гроза, а столбик термометра поднимется до +13...+18 градусов.
Ветер будет дуть южный с переходом на западный, ночью 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров. Днём 7-12 м/с с порывами до 13-18 метров.
В Барнауле ночью будет преимущественно без осадков, +2...+4 градуса. Днем будет идти дождь, а температура составить +13...+15 градусов.
Ветер также будет дуть южный, с переходом на западный, ночью от 5 до 10 метров в секунду, днем от 7 до 12 с порывами до 17 м/с.
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