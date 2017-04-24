Фото: Мария Трубина/Amic.ru
Идею о создании единого сибирского урбанизированного региона путем объединения Барнаула, Красноярска, Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска, Омска и Томска высказал спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс.
С данной инициативой он выступил в своей статье "Время новых решений", которая опубликована красноярским краевым парламентом. По мнению Усса, в современном мире крупные городские агломерации и урбанизированные регионы являются центрами экономического роста и технологического развития, поскольку именно они концентрируют в себе экономическую активность и человеческий капитал.
"Всего в России может быть создано 5–6 крупных урбанизированных регионов с численностью населения по 10–30 миллионов человек, которые будут обеспечивать быстрый экономический рост. Особая и очень важная тема — формирование таких регионов в южном поясе Сибири и Дальнего Востока", — отмечает Александр Усс.
В СФО, по его мнению, можно создать Южно-Сибирский урбанизированный регион, в который войдут Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск и Красноярск.
На Дальнем Востоке, согласно логике политика, в рамках урбанизированного центра следует объединить Владивосток, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
"В перспективе до 2050 года в Южно-Сибирском урбанизированном регионе могут проживать до 13 миллионов человек, в Дальневосточном — до 3,4 миллиона. Формирование таких крупных центров экономического развития позволит существенно усилить позиции России в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Средней Азии. Вполне возможно, именно урбанизированным регионам необходимо присваивать статус территорий опережающего развития", — считает Усс.
Воплощение данной идеи на практике, уверен спикер красноярского заксобрания, способствовало бы тому, что Сибирь развивалась бы не как сырьевая колония, а как форпост России за Уралом и источник экономической мощи и геополитического могущества страны.
Комментарии
В выигрыше даже начинающий.Красота - среди бегущихПервых нет и отстающих!Бег на месте обще-примиряющий.
А с Москвой никак?
китайцам проще будет оптом забирать
Население то спрашивать будут?
зачем? что оно в этом понимает?
24.04.2017 07:26 - гость - зачем? что оно в этом понимает? *************************************** Правильно, продать холопов Москве и не спрашивать.
Рост будет только в столице объединенного региона. В Красноярске 100 млрд долгов. Надо бооооольше бюджетов!
УСС не предлагает объединение регионов - он предлагает присвоить перечисленным городам статус территорий опережающего развития, который предполагает некоторые преференции (налоговые, административные и тп.)
Хоть какие то идеи, а то другие начинают бегать после пинков.
Создать, потом раздробиться, отделиться - чушь собачья. Экономику нужно поднимать мозгами а не ногами.
И чего это мне "Мы" Замятина вспомнинается?
и Корлина на власть через год нет сибири