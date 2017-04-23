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Папа Римский сравнил центры содержания беженцев с концлагерями

, ИА "Амител"
Также Франциск рассказал историю беженца, чью жену убили в одной из арабских стран

Фото: helpprison.ru

Папа Римский Франциск во время службы в субботу, 22 апреля, в базилике святого Варфоломея в Риме, сравнил центры для беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, которые находятся в Италии и Греции, с концлагерями, сообщает RT со ссылкой на AFP.

По словам понтифика, многие из лагерей для беженцев "являются концентрационными лагерями, переполненными людьми". "Потому что международные соглашения кажутся более важными, чем права человека", — добавил он.

Кроме этого, Франциск рассказал историю беженца, чью жену убили на глазах у мужа в одной из арабских стран. По словам мужчины, он был мусульманином, а его жена христианкой, из-за чего их терроризировали. "Они увидели распятие и попросили жену выбросить его. Когда она отказалась, ей перерезали горло на моих глазах. Мы очень любили друг друга", — процитировал слова беженца глава Католической церкви.

"Коммерсант" со ссылкой на данные итальянских властей и Агентства ООН по делам беженцев напоминает, что в конце минувшего года число мигрантов, прибывших в Италию из Северной Африки по Средиземному морю, достигло 171 тыс. человек. В ООН также отмечали, что 2016 год стал самым опасным для мигрантов, которые пытались попасть в Европу через Средиземное море.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.04.2017 17:59
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